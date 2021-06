Ascolti Tv 9 giugno 2021, un super Chi l'ha visto? trascina Mannoni che supera Vespa

Ascolti Tv 9 giugno 2021. In prima serata su Rai3 Chi l’ha visto? ha conquistato la media super di 2.867.000 spettatori pari ad uno share del 14,7%. Su Rai1 – dalle 21.23 alle 23.09 – Non Sposate le mie Figlie è stato visto da una media di 2.789.000 spettatori pari al 12,8% di share. Su Canale 5 – dalle 21.26 alle 0.43 – le prime due puntate di Grand Hotel Intrighi e Passioni 1.763.000 (10,9%). Su Italia 1 la prima visione di Hard Kill 1.421.000 (6,6%). Su Rete4 Zona Bianca 762.000 (4,3%). Su Rai2 The Show Must Go On Va Tutto Bene con Max Giusti 862.000 (4,2%). Su Tv8 Name That Tune in replica 525.000 (2,6%). Sul Nove Accordi & Disaccordi 479.000 (2,2%). Su La7 Atlantide 416.000 (1,9%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 3.724.000 (16,4%). Su Rai1 Sogno Azzurro 2.573.000 (11,6%). Su La7 Otto e Mezzo 1.750.000 (7,9%). Su Rete4 Stasera Italia 1.066.000 (5%) nella prima parte e 1.041.000 (4,6%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 975.000 (4,3%). Su Italia1 CSI 1.025.000 (4,6%). Su Rai3 Nuovi Eroi 1.109.000 (5,3%), Un Posto al Sole 1.808.000 (8,1%). Sul Nove la replica di Deal With It Stai al Gioco 515.000 (2,3%). Su Tv8 la replica di Guess My Age 407.000 (1,8%).

Nel Preserale su Rai1 Reazione a Catena 3.765.000 (23,7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera 2.144.000 (14,1%).

In seconda serata su Rai 3 Tg3 Linea Notte 708.000 (9,1%). Su Rai1 Porta a Porta 646.000 (7,1%). Su Canale 5 Tg5 Notte 391.000 (7,8%). Su Rai2 Restart 227.000 (2,7%). Su Italia1 The Visit 375.000 (4,2%). Su Rete 4 Confessione Reporter 183.000 (3,6%).