Ascolti Tv 15 marzo 2021, RaiFiction sforna un altro successo

Ascolti Tv 15 marzo 2021. Prima serata: La prima puntata della fiction Makari su Rai1 ha conquistato una media di 6.744.000 spettatori pari al 28,1%. Su Canale 5 – dalle 21.44 all’1.22 – l’esordio de L’Isola dei Famosi 15, con Ilary Blasi, 3.602.000 (21,7%). Su Italia 1 Red 1.405.000 (5,8%). Su Rai3 Presa Diretta 1.416.000 (5,6%). Su Rete4 Quarta Repubblica 940.000 (4,9%). Su Rai2 Left Behind La profezia 952.000 (3,8%). Su La7 Speciale Bersaglio Mobile 896.000 (3,2%) e Il Giorno che Scoprimmo la P2: 571.000 (2,3%). Su Tv8 4 Ristoranti 464.000 (1,8%). Sul Nove Nemico Pubblico 450.000 (2%).

In fascia Access Prime Time su Rai1 Soliti Ignoti 5.433.000 (19,4%). Su Canale 5 Striscia la Notizia 5.040.000 (18,1%). Su La7 Otto e Mezzo 2.370.000 (8,5%). Su Rete4 Stasera Italia 1.546.000 (5,6%) nella prima parte e 1.284.000 (4,5%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.133.000 (4%). Su Rai3 Via dei Matti N.0 1.505.000 (5,6%) e Un Posto al Sole 1.834.000 (6,5%). Su Italia1 CSI Miami 1.445.000 (5,2%). Su Tv8 Guess My Age 573.000 (2,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 610.000 (2,2%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 5.531.000 (24,4%). Su Canale 5 Avanti un Altro 4.214.000 (19,2%). Su Rai2 America’s Cup Speciale 352.000 (1,7%), Le edizioni del Tgr 3.779.000 (15,9%). Alle 20 Tg1: 6.523.000 (25%), Tg5: 5.274.000 (20%), TgLa7: 1.660.000 (6,2%). Alle 19 Tg3: 3.015.000 (14,4%).

Nel daytime vanno forte su Rai1 Eleonora Daniele e Alberto Matano. La prima parte di Storie Italiane 1.132.000 (18,4%) contro su Canale5 Mattino Cinque 1.096.000 (16,9%) nella prima parte e 1.039.000 nella seconda (17%). Al pomeriggio su Rai1 La Vita Diretta 2.466.000 (17,3%).

In seconda serata su Rai1 Sette Storie 1.515.000 (13,2%). S’è Fatta Notte 572.000 (8,1%) con ospiti di Maurizio Costanzo i giornalisti Massimo Giannini e Alberto Matano. Su Canale 5 Tg5 Notte 695.000 (18,6%). Su Italia1 Tiki Taka 485.000 (7,2%). Su Rai2 la prima puntata di Ve Ne Siete Mai Accorti? con Maurizio Battista che torna a fare il cabaret come meglio sa fare e divertire 431.000 (3%). Su Rai 3 Dottori in Corsia (3,8%). Su Rete 4 Uragano Categoria 5: 110.000 (2,3%).

