Boom di ascolti per Chi l'ha visto? La puntata dedicata a Denise Pipitone fa ascolti record

Record di ascolti per Chi l'ha visto ? La trasmissione condotta da Federica Sciarelli su Rai Tre - che tornava ad occuparsi della vicenda di Denise Pipitone - ha registrato un boom di ascolti raccogliendo ben 3.520.000 spettatori pari ad uno share del 15.2%.

Vediamo il resto degli ascolti auditel registrati nella giornata di ieri mercoledì 31 marzo 2021

Prima serata su Rai1 la partita Lituania-Italia è stata seguita da una media di 5.972.000 spettatori pari al 21,7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Svegliati Amore Mio con Sabrina Ferilli 3.586.000 (14,7%). Su Italia 1 Jack Reacher Punto di non ritorno 2.040.000 (8,1%). Su Rai2 il debutto di Simona Ventura con Game of Games 1.267.000 (5,1%). Su La7 lo speciale Atlantide dedicato al Mostro di Firenze 610.000 (3%). Su Rete4 Stasera Italia Speciale 599.000 (2,6%). Su Tv8 il best di Italia’s Got Talent 409.000 spettatori (1,8%). Sul Nove Accordi e Disaccordi 398.000 (1,5%).

In fascia Access Prime Time su Canale 5 Striscia la Notizia 4.261.000 (15,4%). Su La7 Otto e Mezzo 1.736.000 (6,3%). Su Rete4 Stasera Italia 1.412.000 (5,4%) nella prima parte e 1.128.000 (4%) nella seconda. Su Rai2 Tg2 Post 1.199.000 (4,3%). Su Italia1 il secondo episodio di CSI Miami (Trappola) 1.344.000 (5%). Su Rai3 Via dei Matti numero 0 con Bollani 1.550.000 (6,1%) e Un Posto al Sole 2.148.000 (7,8%). Su Tv8 Guess My Age 559.000 (2,1%). Sul Nove Deal With It Stai al Gioco 516.000 (1,9%).

Nel Preserale su Rai1 L’Eredità 4.294.000 (22,9%). Su Canale 5 Avanti un Altro 3.508.000 (19,5%). Su Rai3 le edizioni dei Tgr 2.976.000 (14,8%).

In seconda serata su Canale 5 la seconda puntata del Maurizio Costanzo Show 1.333.000 (14,4%). Su Rai1 Porta a Porta 817.000 (9,9%). Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte 843.000 (9,8%). Su Italia1 Mission Impossible è visto 684.000 (8,3%). Su Rai2 Restart 381.000 (3,6%). Su Rete 4 Il Postino suona sempre due volte 128.000 (2%).