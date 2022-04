Chi è ASAP Rocky: il rap, la moda e il fratello assassinato. La vita del fidanzato di Rihanna arrestato a Los Angeles

ASAP Rocky è un rapper americano che è entrato a pieno titolo nella scena musicale nel 2011. Famoso per il suo approccio sperimentale alla musica, il suo amore per la moda e la sua vita turbolenta, ASAP, dal 2020, ha una relazione con la cantante barbadiana Rihanna e a fine gennaio 2022 i due hanno annunciato di aspettare un bambino. Nato nel 1988, Rakim Athelaston Mayers (questo il suo nome completo) ha iniziato a rappare all'età di 8 anni influenzato da artisti come i Three 6 Mafia, i Mobb Deep, il Wu-Tang Clan, gli UGK, i Run DMC. Quando aveva 12 anni, suo padre è stato arrestato per spaccio di droga e, un anno dopo, suo fratello è stato assassinato.

APPROFONDIMENTI PERSONE Rihanna e il compagno ASAP Rocky RIHANNA Rihanna incinta e tradita da Asap? L'accusata su Instagram... MODA Rihanna in Dior, nude look con pancione in mostra STATI UNITI Rihanna, il compagno ASAP Rocky arrestato per una sparatoria a Los...

Rihanna, il compagno ASAP Rocky arrestato per una sparatoria a Los Angeles

Una vita violenta

Dopo aver vissuto in un rifugio con sua madre a Manhattan, si è trasferito a Elmwood Park, in New Jersey. Sono tante le vicende che lo vedono protagonista di episodi violenti. Nel 2013 ASAP Rocky è stato accusato di aver picchiato una donna durante il Festival di Budweiser Made in America. Viene arrestato di nuovo sei anni dopo a Stoccolma durante il suo tour europeo con l’accusa di aver aggredito un uomo. L'ultimo episodio risale al 2021, quando, secondo alcune fonti, il rapper avrebbe sparato tre o quattro volte all'indirizzo di una persona che sarebbe stata ferita a una mano.