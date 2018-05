Festa dei Musei in tutta Italia il 19 e 20 maggio: aperture stroaordinarie al costo di 1 euro

Sarà un weekend all'insegna della grande bellezza del nostro patrimonio quello del 19 e 20 maggio, quando in tutta Italia si svolgerà la III edizione della Festa dei Musei, con tema «Musei iperconnessi: nuovi approcci, nuovi pubblici». Nell'ambito della Festa, grazie alla quale da Nord a Sud saranno organizzate iniziative speciali, visite guidate e laboratori, si svolgerà anche la XIV edizione della Notte europea dei Musei, con aperture straordinarie la sera del 19 al costo di 1 euro.



A Roma, ben 50 spazi aderiranno alla notte speciale, anche con spettacoli, concerti, performance e iniziative per bambini, dai Musei Capitolini all'Ara Pacis, dal Palazzo delle Esposizioni alla Casa del Cinema. Sempre nella Capitale (dove per orientarsi basterà consultare la Mappa dei Musei di Giulia Sotto la Metro che segnala per ogni fermata il museo aperto più vicino) per tutto il fine settimana alla Gnam saranno previste visite guidate alle mostre allestite (anche con apertura serale il 19); la mostra «Turner. Opere della Tate», con oltre 90 capolavori del pittore inglese negli spazi del Chiostro del Bramante, osserverà l'orario prolungato fino alle 22.



Non lontano da Roma, grande attenzione all'archeologia: nei siti di Palestrina, con l'evento «Il Foro di Praeneste: i luoghi della giustizia e della legalità», nel corso del quale saranno esposti beni archeologici sequestrati provenienti dal territorio, e in quelli di Santa Severa (all'Antiquarium di Pyrgi), in cui ci sarà un percorso dedicato ai racconti del mito che derivano dai reperti archeologici, e di Capena, nell'Area archeologica e l'Antiquarium di Lucus Feroniae, con l'evento «Il Labirinto del Tempo. Percorsi alla scoperta di una città antica».



A Trieste il Museo di Miramare organizzerà visite guidate al Castello e alla mostra temporanea «Manet e Massimiliano. Un incontro multimediale», mentre a Milano la Pinacoteca di Brera invita il pubblico a disegnare per confrontarsi con i lavori degli artisti nell'evento «DisegnaBrera. La sfida». A Firenze il 19 ci sarà il concerto La memoria musicale di Dante nel «De vulgari eloquentia» e nella «Commedia» presso il Cenacolo di Ognissanti. Il Museo Biogeo di «Storia della Terra e della Vita» ad Ariano Irpino (Av) sarà aperto al pubblico con visite guidate e percorsi tematici per divulgare l'origine e l'evoluzione della vita sulla terra, mentre nella Piazza d'Armi di Castel Sant'Elmo (Na) nell'ambito de «Il cielo stellato e la legge morale. La Filosofia nella Notte dei Musei» il filosofo Giuseppe Ferraro leggerà Kant. A Scalea (Cs), presso l'Antiquarium di Torre Cimalonga, la sera del 19 si svolgerà l'evento «Scegli un reperto ti risponde l'esperto».

