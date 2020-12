Dopo "Il Collegio" arriva "La Caserma", il nuovo reality di Rai2

Arriva a gennaio su Rai2 “La Caserma”, uno dei programmi più attesi della prossima stagione televisiva dopo il grande successo de "Il Collegio".

Realizzato da Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale "Lads Army”, La Caserma è un mix avvincente tra reality esperienziale e adventure.

Una grande sfida per 21 ragazzi fra i 18 e i 22 anni che per sei settimane vivranno in uno scenario particolarmente suggestivo: quello di una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento, set unico a contatto con la natura.

Dopo il successo de #ilcollegio arriva su rai 2 #lacaserma ! Promo pic.twitter.com/SG7pc137Jt — LA CASERMA (@lacasermarai2) December 8, 2020



“La Caserma” metterà alla prova la millennial generation, poco raccontata in tv, spesso individualista e meno abituata alle regole della vita di gruppo. La “mission”? Un'esperienza di convivenza e crescita personale per i nostri giovani protagonisti.

