Arrestato Matteo Messina Denaro, la notizia scombina la programmazione tv: dai Tg a "Il nostro Generale" (cosa salta e cosa resta)

Arrestato Matteo Messina Denaro dopo 30 anni di latitanza. Il boss mafioso è stato fermato dai carabinieri del Ros e dopo aver tentato una breve fuga si sarebbe arreso pochi minuti piu' tardi. La notizia, diramata alle 9.18 dall'ANSA, oggi lunedì 16 gennaio, stravolge i palinsesti di Rai, Mediaset e La7.

Arrestato Matteo Messina denaro, come cambia la programmazione tv

In attesa della definizione dei cambiamenti ai programmi tv, possibili vista la clamorosa notizia, Agorà condotto da Monica Giandotti su Rai 3 ha dato notizia dell'arresto attraverso l’intervento di Marco Carrara con il primo flash e ulteriori aggiornamenti con l'ultima ora. Stessa scelta fatta da Omnibus su La 7 condotto da Alessandra Sardoni su La7: il dibattito è stato interrotto per dar conto della grande notizia «che oscura il resto dei fatti di oggi» come affermato dalla stessa giornalista. A Mattino5 Francesco Vecchi ha lanciato l’ultim’ora durante la prima parte della puntata.

Dai Rai a La7: i cambi

Unomattina su Rai1 ha dato il flash attraverso Antonia Varini, poco dopo, alle 9:35 il Tg1 è intervenuto in edizione straordinaria per 25 minuti, sino alle ore 10. Poi la linea è passata a Eleonora Daniele che ha proseguito il racconto. Il Tg2 Italia su Rai2 è stato sostituito dall’edizione straordinaria del notiziario diretto da Nicola Rao.

Il comunicato della Rai

La Rai ha già ufficializzato una parziale modifica alla programmazione, dopo la cattura di Matteo Messina Denaro, su Rai 1. Al termine della serie “Il nostro Generale”, andrà in onda, al posto di “Cronache criminali”, uno speciale a cura del Tg1 sull’operazione che ha portato alla cattura del boss. Su Rai 3, l’edizione del Tg3 delle 12 si prolungherà fino alle 13 con collegamenti e aggiornamenti. Altri approfondimenti sono previsti nel corso della giornata anche su RaiNews24 e RaiNews.it, oltre che nei Giornali Radio. Grande eco anche su Rai Italia che replicherà ciò che i canali generalisti proporranno oltre ad approfondimenti su “Casa Italia”