Sanremo 2021 , Arisa "si ribella" al protocollo e compie un gesto inaspettato verso Michele Bravi. Fan increduli: «L'ha fatto?». Pochi minuti fa, nella serata dedicata ai duetti, Arisa si è esibita in coppia con Michele Bravi in un'intensa interpretazione del brano di Pino Daniele "Quando".

La performance conquista i social. La versione intima e delicata firmata da Arisa e Bravi tocca il cuore dei fan. «È poesia», scrivono gli utenti su Twitter. E c'è chi chiede: «Perché non fate una canzone insieme? Siete perfetti». Poi, alla fine dell'esibizione, arrivano i fiori per Arisa. Ma come già aveva fatto Francesca Michielin con Fedez, la cantante lucana li dona a Michele Bravi e sui social è tripudio: «L'ha fatto anche Arisa? Brava, speriamo si adeguino. Non ci sono cose esclusivamente da maschio o femmina». Boom di like.

