Arisa a Belve: «Licenziata da icona gay? Ma che me frega. Mi sono battuta per persone ingrate. Mi ammirano perché ho un bel sedere»

Arisa ospite a Belve e gli ascolti schizzano alle stelle. Francesca Fagnani è tornata ieri a sfoderare i suoi artigli su Rai 2 e ogni momento del programma finisce in tendenza sui social. Oltre a Stefano De Martino e a Fabrizio Corona, c'è stata anche lei: Arisa, l'artista che non si vergogna a mostrarsi per come è davvero.

E il pubblico la ama per questo.

Arisa a Belve

Al centro dell'intervista le sue parole verso Giorgia Meloni e le conseguenti reazioni della comunità Lgbtqi+. «Mi sono sentita non capita, come una persona che si è battuta per una parte di persone ingrate». Ma dopo il caos che si è generato con le sue dichiarazioni la cantante è riuscita a ricucire i rapporti con la comunità? «No - ha spiegato la cantante - però devo dire che sono le persone ai vertici, non posso fare nomi… Quello mi ha deluso tanto». Francesca Fagnani scherza e le chiede se l'hanno licenziata da icona gay. «Ma che me frega», è stata la risposta.

La lite con Paola Iezzi

E sul botta e risposta con Paola Iezzi del duo Paola e Chiara che aveva definito infelice quel commento, Francesca Fagnani ha ricordato la risposta pungente di Arisa con tanto di conclusione con dito medio, a cui la cantante aggiunge: «Era anche senza manicure fatta». La conduttrice a quel punto le ha chiesto: «Era quella la cosa grave, la manicure?» e, Arisa ha risposto: «Sì». «Ma avete fatto pace?»,«No», è il botta e risposta conclusivo sull'argomento.

La sua infanzia

Senza filtri Arisa parla anche della sua infanzia. Francesca Fagnani le chiede conferma sulla sua dichiarazione di essere stata «forgiata a botte», la cantante conferma «Anche. Io non lo farei, però come ho detto più volte i miei genitori si sono trovati di fronte un essere anomalo e loro erano un po’ inesperti, avevano le loro problematiche. Io li ringrazio sempre perché mi hanno preparata a tutto, posso sopportare qualsiasi cosa». La conduttrice chiede perché a volte è considerata "un po' matta": «Sono considerata un'artista difficile, ma lo dicono apposta, perché ho un senso del dovere molto radicato che arriva anche dalle mie origini». In che modo? L’ha incalzata la conduttrice. «Cambio spesso idea e ho bisogno di molto tempo per prendere una decisione».

Le provocazioni social

Un'intervista senza freni in cui si parla anche delle provocazioni che Arisa ama lanciare sui social. Tutto era nato dal post di Arisa con il corpo nudo e la ricerca di un fidanzato. «Se volevo piacere a tutti, mi sarei chiamata Nutella - ha spiegato - Mi ammirano perché ho un bel sedere. Ieri sera mi guardavo lo specchio e vedevo la faccia bella e il corpo brutto, altre volte il contrario...». Davanti alla Fagnani, poi, Arisa dice all'offerta di Rocco Siffredi d'interpretare un film porno. «Non mi interessa - ha fatto capire lei - anche se sono lusingata che abbia preso in considerazione».