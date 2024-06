PADOVA - Allo Sherwood Festival di Padova stasera, 12 giugno, dalle 21 tocca ad Ariete, preceduta da Centomilacarie. Per la tappa a Nordest del suo tour "La notte d'estate" la cantautrice romana proporrà i brani del nuovo album "La Notte" e successi come "Pillole" e "18 anni". «Sicuramente ci saranno tante delle canzoni del disco uscito a settembre - dice Arianna Del Giaccio, vero nome della voce classe 2002 che ha preso il nome dal suo segno zodiacale - ma anche diverse mie canzoni riarrangiate e molti momenti acustici; ci sarà una band composta da quattro musicisti e molto scambio tra me e il pubblico». Look sportivo, «oversize, con il berrettino, scarpa da ginnastica e varie maglie delle squadre di calcio anche in vista del campionato europeo».

Ecco Ariete, il suo genere è stato definito bedroom pop. È così?

«Ho scritto i miei primi due dischi nella mia cameretta da letto, Spazio l'ho anche registrato dato che eravamo in pieno Covid; il mio è stile è molto intimo e voglio portare chi mi ascolta dentro la mia stanza».

Che rapporto ha con la notte?

«Sono sempre stata una notturna: mi piace uscire a bere qualcosa con gli amici, ma anche comporre perché mi capita di ritrovarmi a pensare ad alcuni argomenti solo in certe ore».

L'estate scorsa l'Ultima notte è diventato un tormentone grazie a uno spot di gelati; e il nuovo singolo Ossa Rotte?

«È più un brano fan service, dal vivo riesce molto bene ed è autobiografico come un po' tutti i miei pezzi».

Gli esordi.

«Sono cresciuta ascoltando molto Clairo, una cantante indie americana, e nel 2019 con il mio vero nome ho partecipato ai bootcamp di X Factor dove non sono passata; ho deciso di prendermi la rivincita cambiando il nome d'arte, sono uscita per conto mio con il brano Quel bar e poco dopo mi ha scoperta l'etichetta Bomba dischi».

Padova è considerata la città dei diritti e dell'inclusione; anche lei si è schierata.

«Mi sento una portavoce non solo come Ariete, ma anche Arianna; fin dai banchi di scuola ero attiva nel sostegno della comunità Lgbtq+ e oggi grazie alla notorietà posso essere una cassa di risonanza nei concerti».

A cosa attribuisce di più il suo successo?

«Mi metto sempre al livello del mio pubblico come se fossi un'amica: sono trasparente, sincera e disponibile, i miei testi sono diretti e senza filtri e l'ascoltatore si rispecchia nelle storie».

Hobby e tempo libero?

«Guardo molte serie tv e film con la mia ragazza; vado ai concerti, mi piace fare shopping e viaggiare guidando io l'auto; sono appassionata di architettura e design e sto arredando la casa dove vivo a Roma».

Se non ci fossero stati i social a renderla così popolare chi sarebbe oggi Arianna?

«Senza Instagram, Youtube, Spotify a fare da tramite tra l'idea di una persona e la testa e gli occhi di un'altra forse sarei una organizzatrice di eventi o lavorerei nella moda».

Conosce già Padova?

«Sono contenta di tornarci proprio il 13 giugno perché ad Anzio dove sono nata il patrono è Sant'Antonio da Padova; mio padre è molto devoto al Santo e io spero di poter fare un salto in Basilica. Quando sono venuta due anni fa ho fatto un bel giro di sera nelle piazze e bevuto l'immancabile spritz».