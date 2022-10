Il disagio umano la affascina, «e lo dico da grande innamorata dell’essere umano». Perché in un’epoca in cui ci viene richiesto di essere «super performanti, tecnici e fichissimi, il disagio ci permette di restare con i piedi per terra: lo considero lo specchio di come siamo». Non bellissimi, a dire la verità. Arianna Porcelli Safonov non ha paura delle parole. Che vanno usate con la precisione “chirurgica” di chi sa dove andare a colpire. Mostrando quello che non vorremmo mai raccontarci. Irriverente, sarcastica e intelligente, Arianna Porcelli Safonov ha scelto l’ironia per raccontare un presente che vive di clichè e di rimbambimento generale: e lo racconterà il 27 ottobre alle 17.30 alla Biblioteca Vez di Mestre. Ospite del ciclo di incontri “Bene è essere”, la scrittrice e comica romana, ormai lanciatissima nel panorama culturale italiano, giocherà con il mondo “green” prendendo spunti dal suo ultimo libro “Fottuta Campagna” (Fazi), ma "userà" anche le sue “creature”, i blog, le trasmissioni, gli spettacoli di successo (da “Scappo dalla città” su LaEffe ai recenti “Egozoico” e “Fiabafobia”) e i monologhi su Comedy Central.

Siamo un mondo estremamente comico nella sua follia?

«Ma io cerco di avere un atteggiamento di grande tenerezza di giudizio, che ingloba prima di tutto chi parla».

La sua comicità spinge a riflettere.

«Quello è l’obiettivo, anche se ultimamente si pensa che la comicità dovrebbe distrarci per non farci pensare. E invece non dovrebbe essere così. Mi piace moltissimo la comicità di Gaber, la sua scuola, che ci invita a sorridere spingendoci però a vedere quello che abbiamo attorno».

La satira è sparita, sin dai tempi di Luttazzi.

«Ma anche ai tempi di Luttazzi c’era solo lui... E visti i risultati, ne capiamo i motivi. Luttazzi metteva il proprio lavoro umoristico a servizio della critica politica. Un compito difficilissimo».

C’è chi dice che la satira invecchia presto...

«Anche la moda... e allora?»

Lei nasce come scrittrice o performer?

«Scrivere è il mio primo e unico amore. Mi piace raccontare situazioni surreali, strane, ma molto vicine a noi, cose tristi che però sono allo stesso tempo divertenti».

Ama anche i “trekking and reading”, come l’estate scorsa al festival “La Giusta Distanza” a Segusino.

«Amo molto questi appuntamenti nei boschi. Credo sia ciò di più vicino alla concezione di comunità: vieni, ascolti, puoi dire la tua, accade anche nei social, ma così è molto meglio».

Si ride parlando del “ritorno” al green.

«Ma chi ci è davvero nato in campagna? Ci sono i cittadini che arrivano e che vogliono rendere virtuoso un posto, e gli autoctoni che reclamano la terra, che è faticosa che ha tradizioni, usi e costumi suoi. Oppure trovi questi signori eleganti che ti dicono che fanno il vino, e poi guardi le loro mani, da pianisti».

Come vive l’esperienza su Comedy Central?

«Mi piace molto, anche se mi domando sempre se i miei testi siano digeribili in tv. Ne ho scritto uno, “Tutta colpa del pubblico”, perchè ho sempre incontrato addetti ai lavori pronti a dirmi “questo il pubblico non lo capisce” e non lo trovo corretto. Il pubblico non è una massa informe, non ha bisogno sempre di prodotti sguaiati. Il pubblico siamo noi. E a me piacerebbe guardare una tv che mi rappresenti».

Cosa la fa ridere di più?

«Tutti quegli atteggiamenti che dichiarano il contrario di ciò che poi facciamo. E poi mi fa ridere chi cade dalle scale della metropolitana, tanto più se griffato. Ecco, mi piace quando l’essere umano perde dignità in modo leggero. In generale mi diverte l’atteggiamento della massa che segue le tendenze senza curarsi di apparire ridicolo».

Salvarsi con una risata.