Arena di Verona, nel 2022 tornano i grandi allestimenti: Carmen, Aida, Nabucco, Traviata e Turandot. La prima il 17 giugno

L'Arena di Verona si veste per la sua 99esima edizione. L'Opera Festival dell'Arena si prepara per il 2022 al ritorno dei grandi allestimenti, in scena per 45 serate con 5 produzioni d'opera e 3 eventi speciali, dal 17 giugno al 4 settembre. La magia del teatro sotto le stelle più grande del mondo rivivrà grazie ai complessi artistici e tecnici della Fondazione Arena con direttori e artisti internazionali nei titoli più importanti e amati. Il sipario del Festival 2022 si alzerà il 17 giugno 2022 con una restituzione spettacolare e storica: Carmen di Georges Bizet nella produzione che sancì nel 1995 il debutto in Anfiteatro di Franco Zeffirelli e che sarà proposta nella sintesi delle diverse edizioni andate in scena sul palcoscenico veronese. Compresa l'inaugurazione, il capolavoro francese sarà proposto per 9 serate. Il secondo titolo del Festival sarà Aida di Giuseppe Verdi, opera regina e simbolo dell'Arena sin dalla prima edizione del 1913 cui spetta anche l'onore della serata finale. Aida è proposta dal 18 giugno per 11 date nel classico allestimento sempre ideato da Zeffirelli che ricrea un Antico Egitto aureo e onirico, arricchito dai costumi di Anna Anni.

Terza produzione ad andare in scena sul palcoscenico areniano sarà Nabucco che sarà proposto nell'imponente allestimento ispirato al Risorgimento italiano che ha inaugurato il Festival 2017 per la regia e i costumi di Arnaud Bernard e le scene di Alessandro Camera. Quarto titolo del Festival 2022 è La Traviata; la storia d'amore più popolare dell'opera tornerà il 2 luglio per 8 rappresentazioni nella produzione creata per il Festival sempre da Zeffirelli che ha curato regia e scene. L'ultimo debutto sarà il ritorno della spettacolare «Cina al tempo delle favole» , Turandot di Puccini, in scena per 6 recite a partire dal 7 agosto, ancora una volta nell'allestimento ideale per questa fiaba avvincente firmato dal maestro Zeffirelli, con gli sfarzosi costumi del premio Oscar Emi Wada. Il 99/O Opera Arena Festival sarà arricchito da tre serate-evento: Roberto Bolle and Friends, il 20 luglio; il monumentale concerto sinfonico e corale dei Carmina Burana , 12 agosto, in omaggio a Ezio Bosso a tre anni dal suo concerto areniano; il gala operistico in forma scenica di Plácido Domingo, con brani di Verdi, il 25 agosto. I biglietti per gli spettacoli saranno in vendita a partire dal 10 settembre