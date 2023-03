Antonino Spinalbese choc a Verissimo: «Mio padre si è suicidato perché era solo. Mi porterò i sensi di colpa per tutta la vita»

Antonino Spinalbese, ospite a Verissimo racconta a Silvia Toffanin del suo passato doloroso. «La separazione dei miei genitori mi ha distrutto. Avevo 8 o 9 anni e vedevo piangere mia madre, la vedevo soffrire. Ci siamo trasferiti a La Spezia e mio padre si ritrova ad avere i figli lontano da casa». Una separazione che neanche il papà dell'ex gieffino è riuscito a superare.

Antonino Spinalbese choc a Verissimo, il dolore per la morte del padre

«Durante i preparativi per il mio 18esimo compleanno, abbiamo avuto una discussione. Non sono più riuscito a recuperarla quella discussione perché lui se ne è andato. Il 15 gennaio mia madre mi sveglia dicendomi che mio padre è morto. Dormivo, ero rilassato ed era una mattina come le altre. Mia madre ha avuto questo sfogo quasi come se cercasse aiuto. Mio padre si è tolto la vita. Era andato in depressione e nessuno se ne era accorto. La depressione a volte non ha voce».

Il suicidio

Il padre dell'ex di Belen Rodriguez si è suicidato. «Ha passato un periodo nero, quello della crisi economica. Era un imprenditore e ne risentì, così come risentì il distacco dei figli. In più ha avuto un altro figlio, che non riusciva a vedere. Dopo ho scoperto che era caduto in depressione. Era solo e abbandonato a se stesso, quella è una cosa che non auguro a nessuno. Si è ritrovato da solo e si è tolto la vita. È una cosa che non ho mai concepito e non ho mai voluto accettare. L’ho accettata al Gf Vip perché ho avuto tempo di riflettere. Io credo che nella vita si possa superare qualsiasi cosa, ma serve una mano, lui non l’ha trovata».

I sensi di colpa

Un dolore che Antonino si porta ancora dentro: «Eravamo una squadra, fa specie non farne più parte. Aveva un sorriso stupendo. Sensi colpa? Ne ho avuti. Per quanto possa lavorarci, me li porterò tutta la vita dentro di me. Cerco di pensare l’opposto, ma non mi nascondo dietro un dito. Sono rimasto rinchiuso in casa per sei mesi»