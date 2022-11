Antonino Spadaccino a Tale Quale Show, chi è il preferito del pubblico? Dal coming out all'amicizia con Emma Marrone

È la rivelazione di questa dodicesima edizione di Tale e Quale Show, ma non tutti sanno chi è Antonino Spadaccino, giovane voce maschile nota nel panorama musicale italiano per il suo timbro blues. Diventato famoso nel 2004 dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi, il cantante, originario di Foggia, ha calcato anche palchi europei, partecipando a X-Factor UK, dove ha ricevuto i complimenti di Robbie Williams, Louis Tomlinson e Simon Cowell. Tra i riconoscimenti ricevuti, nel 2006 il Premio Lucio Battisti come miglior cantante emergente.

La carriera dell'ex vincitore di Amici di Maria De Filippi

È sempre del 2004 l'uscita del primo singolo "Ce la farò", che scala la classifica dei più venduti, conquistando la terza posizione e ottenendo il disco d'oro con 15 mila copie. Nel 2006 il primo dei quattro album pubblicati, l'ultimo dei quali è del 2016 e si intitola "Nottetempo". Dopo il periodo all'estero, il ritorno in Italia è segnato dalla partecipazione a Bake Off Celebrity Edition con la compagnia di Emma Marrone. Non c'è solo una forte amicizia a legare i due artisti, che si sono ritrovati fianco a fianco nell'undicesima edizione di Amici. La cantante salentina è stata direttrice artistica dei suoi ultimi lavori musicali, per i quali ha curato anche gli arrangiamenti insieme a Luca Mattioni. È sempre Marrone a lasciargli la canzone "Resta ancora un po'", suo secondo singolo, scritta dopo la rottura con il fidanzato Stefano De Martino.

La vita privata di Antonino Spadaccino

Il coming out di Antonino arriva nel 2016 attraverso il suo profilo Facebook. Durante un’intervista su “Nottetempo” si è espresso in merito alle unioni civili: “Sono favorevole perché sono innamorato e vorrei sposarmi”.