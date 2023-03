Gf Vip, la mamma di Antonella Fiordelisi scrive a Pier Silvio Berlusconi: «Signorini crudele, fatela uscire dalla casa»

Mossa a sorpresa da parte della famiglia di Antonella Fiordelisi. La mamma dell'influencer ha scritto una lettera a Pier Silvio Berlusconi in cui chiede di far uscire la figlia dalla casa del Grande Fratello Vip. La donna, nella missiva pubblicata sul profilo Instagram di Antonella, si dice preoccupata per le condizioni di salute della giovane, chiedendo provvedimenti immediati nei confronti del conduttore Alfonso Signorini e l'opinionista Orietta Berti.

Edoardo Donnamaria in ospedale dopo la squalifica al Gf Vip. Il papà: «Ha dato tutto, ma sta bene»

Gf Vip, la lettera della mamma di Antonella Fiordelisi

A far esplodere mamma Milva sono state la lite con la cantante di "Finché la barca va" e l’elezione di Micol Incorvaia finalista. La donna nella lunga lettera scrive: «Caro Piersilvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella Casa del GF Vip, in qualità di schermitrice e modella», precisando che apprezza la scelta di riportare il programma sui "giusti binari", ma poi continua: «Detto ciò, le vorrei far presente che il Gf Vip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà, e per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia tra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia, ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent, come diremo mia figlia)».

La mamma insiste sul tema dell'odio: «Questi attacchi continui hanno portato come conseguenza a un odio social nei confronti di mia figlia veramente spropositato; alcune importanti pagine e profili Instagram, cosiddetti big account, dietro i quali stanno sicuramente personaggi senza scrupoli, vedevano esclusivamente la pagliuzza negli occhi di mia figlia ma non la trave degli altri. Questi incitano tuttora all’odio (tant’è che sono presenti fra i commenti anche delle minacce di morte), insomma l’ossessione si ducesti big account nei riguardi di Antonella è talmente palese che perfino Sonia Bruganelli (unico papavero in un campo di grano) è intervenuta per far notare che l’ossessione nei confronti di Antonella è davvero eccessiva».

Le accuse a Signorini e Berti

Infine accusa il conduttore: «Inoltre il buon conduttore, invece di ammonire la Berti, cosa fa? Con un sorriso si rivolge ad Antonella: ‘Qualcuna ti ha spellata viva’, e mia figlia risponde: ‘Non so, spero non lo faccia mai nessuno’. Ecco, caro Piersilvio, credo che ieri sera si sia assistito ad una pagina veramente brutta di televisione e nel tentativo di raddrizzare il programma si infierisce su una ragazza che è sempre stata educata (Patrizia Rossetti, Gnocchi e tanti altri ne parlano solo bene) e che in piedi e composta in studio deve sorbire incredula tutto il veleno sputato dalla Berti con una tale ferocia e veemenza (la prego di rivedersi la puntata di ieri) che veramente si sono viste in tv. Che poi, sempre la stessa opinionista, per sua stessa ammissione, ama invece la pluridenunciata e parolaccedipendente Oriana per il solo fatto che il suo nome inizi con la O. Abbiamo proprio toccato il fondo».

«Voglio che Antonell esca dal Gf Vip»

«Ancora più esterrefatta, però, mi lascia il comportamento del conduttore (che di isterico non ha nulla) quando invitava mia figlia, qualche puntata fa, a lasciare il programma in quanto vittima di violenza psicologica/bullismo (come lo chiamerebbe lo scherno fatto dal Tavassi davanti a lei mentre gli altri del gruppo ridono? La scena in giardino gira ancora sui social). Ebbene il conduttore tra le altre cose disse a mia figlia: “Se ritieni ci sia bullismo nei tuoi confronti non restare lì, se stai male esci dal gioco”, senza richiamare nessuno del “branco”, facendo passare il messaggio, come scritto anche da qualche attento giornalista, che è il bullizzato a dover cambiare scuola, mica il bulletto. Detto ciò non mi spiego tutto questo livore e astio nei confronti di mia figlia, da quasi sei mesi, quasi una sorta di vendetta…ma questa è un’altra storia che racconterò una volta che mia figlia uscirà da quella casa. E vedere mia figlia, dopo la puntata di ieri, che chiede ai fan di uscire (evidentemente le hanno detto che se esce di sua spontanea volontà dal gioco deve pagare una grossa penale), mi ha portata, da mamma, a fare un appello ai suoi fan per non salvarla al televoto di lunedì. In questo momento (ore 13.20 del 17/03/2023) mia figlia sta ancora piangendo ricordando a Milena l’umiliazione subita dalla Berti ieri in studio. Si rende conto della gravità dei modi e delle cose dette? Tornando al punto, dunque, e condannando sicuramente tutto ciò che è volgare, vede come la crudeltà dell’essere umano, che si esplica in scherno e derisione, ma anche in attacchi ingiustificati, possa essere ancora più infima e pericolosa di una semplice parolaccia? Per la salute psico-fisica di mia figlia spero che esca lunedì, altrimenti voglio credere che non venga trattenuta nella Casa nonostante pianga tutti i giorni da quando è rimasta sola (insieme a Nikita) contro tutti.

Una mamma preoccupata».