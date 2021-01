Antonella Elia , il dolore segreto: «Mi hanno diagnosticato un tumore e mi hanno amputato il seno. Sono squartata». L'opinionista del Grande Fratello Vip si è raccontata a cuore aperto in un post condiviso su Instagram. Antonella Elia ha fronteggiato un cancro, subendo l'asportazione di un quadrante di seno.

Ecco le parole della Elia: «Nel 2016 ho scoperto di avere un tumore. Un carcinoma in situ. 'Una bomba che ti può esplodere da un momento all’altro' mi dissero. Sono stata operata con l’asportazione di un quadrante al seno di 4 cm. Sono squartata, una mutilazione che mi ha segnata per sempre, che mi ha colpita nella mia femminilità.

Dagli attacchi miserabili e gratuiti che ho ricevuto in questi ultimi giorni ho deciso di lasciar perdere denunce e querele, e di trasformare la mia dolorosa esperienza in aiuto. Mi sono messa a nudo su Panorama per dire che non c’è da vergognarsi di essere malati, la diagnosi precoce può salvare la vita. La prevenzione, la mammografia, lo screening sono fondamentali, ed io che ne sono uscita sono qui per testimoniarlo. Grazie di cuore a tutte le persone che mi sono state vicino e al mio oncologo Andrea Botticelli».

Antonella Elia ha raccontato la sua dolorosa esperienza anche in un'intervista al settimanale Panorama, in cui appare in una splendida foto senza veli. «Perché - Antonella Elia cita Nadia Toffa - rivendico il diritto di parlare della mia malattia». L'opinionista ha deciso di parlare dopo gli attacchi subiti in seguito alla lite con Samantha de Grenet. Gli haters l'avrebbero accusata di non essere stata malata. Ora il coraggioso racconto ha messo tutti a tacere. I fan le esprimono il loro affetto con un boom di like.

