GF Vip 2020, Antonella Elia disperata per il tradimento del fidanzato: «Lo capisco se mi lascia, sono vecchia»

Grande Fratello Vip 2020, Antonella Elia disperata per il tradimento del suo Pietro: «Lo capisco se milascia, io sono vecchia». Sul settimanale Nuovo in edicola martedì usciranno delle foto su un presunto tradimento di Pietro, fidanzato di Antonella Elia.

Durante la diretta della nona puntata del Grande Fratello Vip 2020

è stata incaricata da Alfornso Signorini a raccontare ad Antonella Elia delle foto di un presunto tradimento del fidanzato Pietro che verranno pubblicate dal settimanale Nuovo. «Il giornale "Nuovo" ha fotografato Pietro con una bionda, si vede da dietro. Le foto le ho viste, facciamo questo di mestiere, tu stai facendo il programma più importante del palinsesto televisivo ed è normale che tu sia estremamente papabile. Lo hanno fotografato - spiega con fare materno e delicato Adriana Volpe - dove lei è di schiena, potrebbe essere chiunque, sono foto che se io avessi visto mio marito avrei detto...vabbè vedo che la conosce ne prendo atto. L'unica cattiveria che hanno fatto è cerchiare la foto in cui probabilmente si tengono la mano. Io ho visto le foto, non c'è niente, sono due persone che stanno camminando. Mi hanno dato questo compito perchè domani uscirà in edicola». Antonella Elia per un attimo tira un sospiro di sollievo e dice: «L'importante è che non sia morto nessuno, pensavo fosse morta la mia matrigna», poi però si scioglie in lacrime e commenta: «». «Quello che devi ricordare - prosegue la Volpe - è il bacio che vi siete dati, fregatene, prima di sentire qualunque altra campana devi sentire Pietro, non avere neanche un secondo di esitazione, se ti entra il tarlo, hai un dubbio...parla con me. Io quelle foto le ho viste».