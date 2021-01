Antonella Elia: «Samantha De Grenet sei grassa e vecchia. Una str****». I fan: «È body shaming»

Scivolone di Antonella Elia contro Samantha De Grenet: «Sei grassa e vecchia». I social si ribellano «È body shaming». L'opinionista entra nella casa, durante la diretta del Grande Fratello Vip di lunedì 4 gennaio, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, ma oltrepassa il limite.

Ruggine

Già in passato tra Antonella Elia e Samantha De Grenet c'erano stati degli screzi, ma durante la diretta di lunedì al Grande Fratello Vip c'è stato uno scontro senza esclusione di colpi. La Elia in particolare è entrata in modo molto aggressivo e da accuse simpatiche è passata alle offese

«Complimenti sei la regina dell'arroganza - esordisce Antonella Elia - ma chi ti credi di essere, sto cavolo? Ma come ti permetti di parlare di me così», «Pensa quello che vuoi - risponde Samantha - io mi permetto perchè mi hai attaccatta appena sono entrata. Tu hai la tua opinione, ma a me non interessa proprio quello che dici, io sono sicura di quello che sono» .

La Elia la appella con il titolo di "reginetta da gorgonzola" «Sei un po' ingrassata, stai cedendo al peso dell'età. Pubblico che figo sono dentro la casa e c’ho davanti una stronza, ed è bellissimo darle della stronza, tu sei solo una stronza, una borgatara ripulita male».

Body shaming

Frasi che non sono proprio piaciute al pubblico che su twitter ha accusato l'opinionista di fare body shaming.

Antonella... Ma dire ad una che é ingrassata con disprezzo non è body shaming??? #TZVIP pic.twitter.com/tJdTJOD4DF — ABBATTEMAN (@ABBATTEMAN) January 4, 2021

Nel 2021 ci si sta ancora lottando per poter essere semplicemente noi stesse senza alcuno stereotipo di bellezza indipendentemente dal peso e sentirci belle comunque, poi arriva NA ANTONELLA ELIA QUALSIASI DICENDO A SAMANTHA CHE È INGRASSATA a mo' di offesaSEI VERGOGNOSA #gfivip — giuly (@oliva_giuly) January 4, 2021

Però dopo Tommaso ha ribadito che si è divertito ma che Antonella poteva evitare quel “sei ingrassata”. Giusto così — Alex aka lebanese (@Alexdenvers_) January 4, 2021

