Antonella Clerici, lo sfogo a Verissimo: «Mi hanno tolto la televisione ingiustamente»

Periodo professionale delicato per Antonella Clerici . «Mi manca un pò la tv perché mi è stata tolta in maniera ingiusta, brusca e senza motivazione. Mi manca di non poter avere della progettualità, se non per cose piccole, quando ero abituata a cose più importanti», ha detto la conduttrice a Verissimo . Nella prima puntata del talk show di Canale 5 racconta: «Alla fine ho pensato che è giusto così. Mi fermo, rifletto e magari mi vengono delle idee. Per cui tra poco sarò pronta per nuove e grandi avventure».Sul perché stia succedendo questo, la conduttrice risponde a Silvia Toffanin : «Sono 34 anni che sono in Rai e negli anni si avvicendano tante persone, non puoi piacere a tutti. Arriva magari un direttore che ama di più altre persone. Però non è che vedo fenomeni. Io non chiedevo molto, solo di fare ciò che già facevo. Mi ero già tolta dal quotidiano». E proprio ricordando il suo addio alla « Prova del cuoco », dopo 18 anni, Antonella confessa: «Se penso a Fabrizio (Frizzi ndr) quando è venuto a trovarmi il giorno del mio compleanno, il 6 dicembre, e che dopo tre mesi lui non c'era più, ecco questa cosa mi ha forse fatto scegliere una vita più privata, più legata alle cose importanti della vita, perché per me è stato un vero choc. Quello che è successo a lui ha accelerato delle scelte che forse avrei dovuto fare con più calma, ma io non sono così. Ho fatto quello che mi sentivo in quel momento».