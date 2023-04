Antonella Clerici, età, ex mariti, le corna, la fine della storia con Eddy, la figlia, l'amore con Garrone: chi è la conduttrice ospite da Pio e Amedeo

Antonella Clerici ospite a Felicissima Sera. Stasera in tv venerdì 7 aprile alle 21.40 su Canale 5, ultima puntata per lo show condotto da Pio e Amedeo. Dopo il successo delle prime due puntate il duo comico si prepara a un gran finale. Gli ingredienti anche per stasera, sono sempre gli stessi: musica e performance live, grandi coreografie e la comicità senza alcuna timidezza di Pio e Amedeo, protagonisti di uno show disincantato e irriverente, caratterizzato da un linguaggio televisivo contemporaneo, brillante e leggero, da sempre cifra distintiva della coppia comica foggiana. Insieme alla conduttrice televisiva ci saranno anche Diletta Leotta, Paolo Bonolis, Il Volo, Nek e Francesco Renga, Giovanna Civitillo, Biagio Antonacci e... molti altri. Ma chi è Antonella Clerici?

Antonella Clerici chi è: gli esordi

Antonella Clerici è nata a Legnano (Milano) il 6 dicembre 1963 (ha 59 anni) è una conduttrice televisiva. Suo papà all’epoca possedeva un colorificio mentre la mamma era casalinga. Il suo percorso scolastico si snoda tra un diploma di liceo classico e una laurea in giurisprudenza con 110 e lode. Sarebbe diventata un magistrato ma Antonella, per puro caso grazie al contatto di una sua compagna di classe, vira nel mondo della televisione ed inizia la gavetta come cronista e annunciatrice tv.

La carriera

Esordisce in televisione nel 1985 a Telereporter e debutta in RAI come giornalista sportiva, conducendo dal 1989 al 1996 trasmissioni molto seguite come Dribbling e Domenica Sprint, che la rendono popolare tra gli appassionati di calcio. Abbandonato lo sport accende “i fornelli” e trova la consacrazione con “La prova del cuoco”, condotta dal 2000 (saltando solo due stagioni). Trascinata dal successo di programmi in prima serata, tra cui “Il treno dei desideri” (2006-2007) e Ti lascio una canzone, diventa la regina dell’Ariston nell’edizione 2010 del Festival. Nell’autunno 2018 lascia la famosa cucina di RAI 1 per riportare nelle case degli italiani il celebre programma “Portobello”, di Enzo Tortora. Dal 28 settembre 2020 conduce sempre su Rai1 il programma “È sempre mezzogiorno!” e anche The Voice Senior.

La vita privata

Antonella Clerici ha avuto diverse storie d’amore ed è stata sposata due volte. Tra i suoi amori di gioventù sembra ci sia stato anche il collega Massimo Giletti, storia mai confermata. Nel 1989 si sposa per la prima volta con il giocatore di basket Giuseppe Motta ed il matrimonio dura 2 anni. Nel 2000 si risposa a New York con il produttore discografico Sergio Cossa ed il matrimonio dura circa 3 anni. Nel 2007 conosce l’animatore turistico Eddy Martens, di 13 anni più giovane di lei e nel 2009 diventano genitori di una bimba, Maelle (che oggi ha 14 anni). Ma nel 2016 la loro relazione si conclude, pare per un tradimento da parte di Eddy. Fu proprio Chi a pubblicare per primo le foto del tradimento, ma Antonella Clerici non sembra oggi serbare alcun rancore: «Ricordo quando, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un’altra - racconta in un'intervista - Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l’Italia scoprì che ero cornuta. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro».

Che fine ha fatto Eddy Martens

Eddy Martens e Antonella Clerici si conobbero in Marocco all'inizio degli anni Duemila e, proprio lì, si innamorarono e decisero di iniziare una relazione. La loro storia d'amore però, fin dall'inizio, fu molto tormentata e criticata, non solo per la grande differenza d'età tra i due, ma anche perché probabilmente il pubblico italiano non era ancora pronto e non digeriva proprio il pensiero che una delle sue conduttrici più di successo si fosse legata a un "semplice" animatore turistico. Inoltre il ragazzo era stato accusato di essere raccomandato in quanto lavorava nei programmi della Clerici: «Mi sono sentito offeso e umiliato da loro (italiani ndr.). L'Italia non mi manca per nulla, se non mia figlia». La separazione tra Antonella Clerici e Eddy Martens fu veramente complicata. Ma oggi sono rimasti in ottimi rapporti, soprattutto per il bene della piccola Maelle. Oggi Eddy Martens vive in Belgio a Bruxelles. È un imprenditore e lavora nel settore del barber shop. Riguardo la sua vita privata attuale è legato ad una donna di 6 anni più giovane di lui, di nome Carmen Carrasco.



La relazione con Vittorio Garrone

Dopo poco la fine del legame con Eddy, nel 2016 Antonella una relazione con l’imprenditore Vittorio Garrone, con il quale oggi convive felicemente nella Tenuta Basini ad Arquata Scrivia in Piemonte. Lui ha tre figli: Beatrice, Luca e Agnese, avuti da precedenti rapporti di coppia. Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno insieme da 7 anni e la loro relazione procede a gonfie vele, tanto che la conduttrice non ha mai fatto mistero di sognare le nozze. Vittorio Garrone è un imprenditore, un petroliere che risulta come il maggiore azionista della Erg. La coppia vive serenamente e felicemente in una famiglia allargata. Lui è legatissimo a Maelle, la figlia della conduttrice, e lei a sua volta è molto affezionata ai tre figli che il compagno ha avuto dalla sua ex moglie.

La dolorosa perdita della mamma

Il dolore più grande per Antonella Clerici è stato la morte della mamma. La signora Franca è venuta a mancare all’età di soli 55 anni a causa di un mieloma maligno metastatico. In quegli anni, purtroppo, le cure per questo tipo di malattia erano ancora agli albori della sperimentazione e nonostante la lotta della donna purtroppo non ce l'ha fatta. Ha raccontato con dolore tutto questo a Gente la conduttrice: «La riempivo di baci e abbracci. Cercavo di farmi forza con lei, di apparire serena di vivere con gli istanti come se fossero eterni. Mia mamma è morta a 55 anni e temevo potesse accadermi lo stesso. Un timore irrazionale, ma certi pensieri possono affiorare quando hai una bimba che cresce. Vittorio e Maelle mi hanno dato ogni giorno grande consapevolezza. Poi ho iniziato a fare sport, camminare sul tapis roulant per mantenere il peso e la lucidità»