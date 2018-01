Si colora di blu il cielo dell'Antartide: le nubi elettriche viste dal satellite

Torna in Antartide la stagione delle nubi elettriche, il fenomeno atmosferico che colora il cielo del Polo Sud di un blu brillante. L'anello di nuvole colorate è stato fotografato dal satellite della Nasa Aim (Aeronomy of Ice in the Mesosphere) e potrebbe avere un influenza sulle condizioni meteo dell'emisfero Nord. Formate per condensazione delle particelle di ghiaccio derivanti dai detriti di meteore, che riflettono la luce del Sole come dei microscopici specchi generando accesi colori blu, queste nubi sono le più alte nell'atmosfera terrestre. Si trovano infatti nella mesosfera, a un'altitudine compresa tra 75 e 85 km, e sono visibili solo dopo il tramonto. Da qui il nome di nubi nottilucenti.



«La stagione delle nubi è iniziata il 19 novembre e per il momento i dati sono in linea con quelli dello scorso anno, che mostravano un anticipo rispetto agli anni precedenti - ha spiegato Cora Randall, del team di Aim presso l'Università del Colorado -. Non possiamo ancora sapere, però, quali sorprese ci riserverà l' Antartide, dove le stagioni sono molto variabili».



Secondo i ricercatori di Aim, lo studio delle nubi antartiche è importante dal punto di vista climatico, perché la frequenza di queste nubi blu potrebbe influenzare le temperature dell'aria nell'emisfero settentrionale, a migliaia di chilometri di distanza. Si tratta ancora di un'ipotesi, ma i dati di Aim stanno aiutando gli scienziati a costruire dei modelli climatici per descrivere questo possibile collegamento a distanza.

