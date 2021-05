In Rai devono prestare più attenzione ai fuori onda. Dopo il caso di Gentili-Tardelli e Antinelli su un episodio da moviola di Atalanta-Juventus finale di Coppa Italia trasmessa da Rai1, un fuori onda che ha scatenato la rivolta dei tifosi juventini sui social, ecco che ad Anni20 su Rai2 si sente l’ospite Giampiero Mughini, che deve rimanere in studio anche per il blocco successivo della trasmissione, dire agli altri ospiti che lasciano la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati