Annalisa Minetti a Domenica Live: «Potrei riavere la vista grazie a mia figlia»

di Valeria Arnaldi

«Quando è nata Elena è stato un altro piccolo miracolo nella mia vita».presenta ala sua seconda figlia,e racconta il dolore seguito all’aborto, la perdita di speranza, infine la sorpresa della gravidanza.«Ho aspettato tanto a dirlo, non volevamo dirlo a nessuno per paura». Poi l’emozione ha spazzato via il ricordo della sofferenza. «Ho smesso di pensarci e l'ho soltanto attesa, lei è la mia luce». La Minetti ha conservato ildella piccola che potrebbe forse aiutarla a tornare a vedere. «Quel cordone ombelicale potrebbe essere una speranza per tutta la mia famiglia», ha detto Annalisa Minetti.«Nellaci sono tantissime speranze per quanto riguarda la retinite pigmentosa. Sono in attesa di fare un'operazione. Se anche non vedo più, ho alcuni recettori ancora vivi e dobbiamo mantenerli vivi il più possibile. Le staminali possono essere una speranza in più per il buon esito dell’operazione»