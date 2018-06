Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio di nuovo insieme, la romantica fuga in auto nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sembrano essersi riappacificati. Come riporta in esclusiva il settimanale Oggi, i due sono stati beccati durante una serata insieme, in compagnia di amici. Poi sono usciti separatamente per tentare di depistare i paparazzi...e poi rieccoli insieme, nella stessa auto, e pure sorridenti.Secondo i rumor i due sarebbero tornati a casa insieme, nella villa dell'Olgiata che Anna aveva lasciato qualche mese fa. Ma ora sembra proprio che l'amore stia tornando al galoppo.