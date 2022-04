Anna Safroncik, a Verissimo il lieto fine col padre scappato dall'Ucraina: «Siamo stati fortunati»

A Verissimo, Anna Safroncik, e il padre Eugenio, fuggito dall'Ucraina per scampare ai bombardamenti russi, rivelano: «Siamo stati fortunati, perchè molti viaggiano per giorni in condizioni pessime, tutti ammassati, mentre io sono riuscito a fuggire e ad arrivare in Italia velocemente» dice il padre dell'attrice.

Entrambi con occhi azzuri, mano nella mano, Anna e suo padre adesso sono sereni e hanno ritrovato la complicità. «Sono fiero di mia figlia - dice Eugenio -. E' diventata una bravissima attrice ed è molto accogliente col pubblico». I riflettori televisivi, in realtà, Eugenio li conosce bene visto la sua professione di tenore, che finora praticava a Kiev. Infatti, Anna è figlia d'arte anche per parte materna: sua madre è insegnante di danza e oggi vive ad Arezzo, in Toscana.

L'attrice di Centovetrine ha sempre sostenuto il padre, raccontando sui social la lunga epopea che ha dovuto affrontare per aiutarlo a scappare. «Sono stati giorni difficili, non dormivo, non facevo nulla se non capire come avrei potuto aiutarlo» continua Anna che ora ha accolto suo padre e la moglie a casa sua.