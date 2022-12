Morto Angelo Badalamenti, addio al compositore di Twin Peaks: aveva 85 anni

È morto Angelo Badalamenti, compositore newyorkese originario di Cinisi (Palermo), noto, tra l'altro per la sua collaborazione con David Lynch, per il quale firmò la colonna sonora di Twin Peaks. Si è spento all'età di 85 anni domenica 11 dicembre nella sua casa nel New Jersey.

A darne notizia è stato il sito dei fan Welcome to Twin Peaks, secondo cui diversi membri della famiglia di Badalamenti hanno confermato la morte dell'artista. La collaborazione di Angelo Badalamenti con Lynch iniziò nel 1986 con Velluto blu, continuò nel 1990 con Cuore selvaggio e, appunto, I segreti di Twin Peaks, proseguendo nel 1992 con Fuoco cammina con me, nel 1997 con Strade perdute, nel 1999 con Una storia vera, nel 2001 con Mulholland Drive (in cui figura anche come attore nella veste di Luigi Castigliane) e nel 2002 con Rabbits. «Nel Weather Report di oggi, David Lynch ha accennato alla perdita del 'fratellò Angelo Badalamenti con le parole criptiche: 'Oggi... niente musicà. Oh, Angelo... riposa in pace», si legge sull'home page di Welcome to Twin Peaks.