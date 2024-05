Da un lato le radici, e quindi quella Lagonegro (Potenza) in cui è cresciuta e che canta nel singolo Melodrama, dall'altro un futuro che si preannuncia tutto da scoprire. Il 2024 è già il suo anno: la vittoria a Sanremo con La noia (doppio Disco di platino) a meno di un anno da Amici l'ha consacrata come nuova stella del nuovo pop italiano, la partecipazione all'Eurovision Song Contest (è arrivata settima) ha fatto subito provare alla 23enne cantante lucana - figlia del grande Mango e dell'ex Matia Bazar Laura Valente - il brivido del successo internazionale. Oggi esce l'album d'esordio Poké melodrama, quattordici pezzi che spaziano dall'elettronica al pop, passando per il rap e i ritmi latini. Tutti vogliono un pezzo di Angelina (la scorsa settimana è stato arrestato a Ferrara uno stalker 39enne che perseguitava la 23enne cantautrice lucana, e la madre), che oggi sarà alla Discoteca Laziale di Roma per incontrare i fan. In attesa di calcare quest'estate i palchi di festival italiani e internazionali (come l'Isle of Wight Festival il 22 giugno e il Brava Madrid Festival di Madrid il 20 settembre), prima del tour europeo nei club che partirà l '11 e 12 ottobre all'Atlantico di Roma e che farà tappa anche a Monaco di Baviera (Hansa 39, il 30 ottobre), Londra (O2 Academy Islington, il 3 novembre), Bruxelles, Barcellona, Parigi. «Volevo che questo disco fosse il mio biglietto da visita. C'è anche dell'incoerenza», dice.

Incoerenza?

«Sì. Le canzoni sono tutte diverse. Non a caso l'ho intitolato Poké melodrama, con il riferimento al pasto hawaiano: mostro tutte le mie sfaccettature».

Qual è la vera Angelina?

«Si sta conoscendo. All'inizio non riuscire a incasellarmi mi sembrava un problema. Poi ho capito che è una particolarità e me la tengo. Voglio imparare a scoprirmi piano piano».

Su 27 tra ospiti (in “Uguale a me” duetta con Mengoni, in “Diamoci una tregua” con Bresh, in “Invece sì” con Dani Faiv e in “Another World” con VillaBanks), autori e produttori ci sono solo due donne: Madame e Federica Abbate. Così bisognerà aspettare altri dieci anni prima che una donna torni a vincere Sanremo. Si può fare di più?

«Il genere non è stato un requisito per scegliere i collaboratori. Non sono duetti studiati a tavolino. E non credo che passeranno altri dieci anni prima che una donna vinca di nuovo Sanremo».

Cosa glielo fa credere?

«Non mi sento sola. Penso ad Anna, Elodie, Rose Villain, parlando di quelle della mia scena».

Si è chiesta come mai “La noia” non abbia fatto presa sul pubblico dell'Eurovision, classificandosi settima al televoto?

«No. Ma al di là del piazzamento, penso di essermela giocata bene. Non avevo mai sentito cantare una mia canzone così forte».

È vero che Mara Maionchi quando l'ha abbracciata prima della diretta le ha detto che suo papà, suo ex pupillo, sarebbe stato fiero di lei?

«Quello che mi ha detto non lo dico. Ma nei suoi occhi ho visto tanta stima».

I fan aspettavano la registrazione della cover di “La rondine” di suo papà, con la quale ha emozionato tutti a Sanremo. La inciderà?

«No. Quello è stato un momento speciale, irripetibile».

Pensa che suo padre ha ricevuto il successo che meritava o che sia stato sottovalutato?

«Non vorrei dare giudizi netti. Forse certe sue idee se uscissero oggi avrebbero una risonanza diversa: all'epoca erano troppo avanti. Comunque i dischi sono lì, li può ascoltare chiunque: io lo faccio spesso, per imparare da lui».

“Troppa gente da perdonare”, dice nella canzone Edmund e Lucy. Già, a 23 anni?

«Io e mio fratello Filippo (29 anni, ndr), ovvero i protagonisti del testo, per nostra sfortuna ne abbiamo vissute di cotte e di crude. Non mi sono risparmiata».

Chi sono i vampiri di “Fila indiana”?

«Le stesse persone nei confronti delle quali mi tolgo dei sassolini in Edmund e Lucy. Ma non voglio parlarne esplicitamente».

E il verso “cercano il veleno nella spazzatura fuori dalla porta della nostra casa”?

«Una metafora. Parlo di chi va a cercare il marcio anche dove non c'è».

Carlo Conti l'ha già chiamata? È lei il primo ospite certo di Sanremo 2025, per il tradizionale passaggio di consegne.

«Ancora non ho sentito nessuno (ride)».