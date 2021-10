Angelina Jolie sul red carpet con i figli: e Zahara le "ruba" il vestito degli Oscar

Angelina Jolie sul red carpet insieme alla famiglia: l'attrice ha scelto la prima di "Eternals" a Los Angeles per un'uscita con i cinque figli avuti insieme all'ex marito Brad Pitt. Maddox, Vivienne, Knox, Shiloh e Zahara hanno accompagnato mamma al cinema El Capitan per vederla nel nuovo blockbuster di cui è protagonista. Unico assente il 17enne Pax, impegnato con lo studio in lidi lontani.

E per la rubrica le star sono come noi, la figlia Zahara, 16 anni, ha scelto il suo look proprio pescando nell'armadio della mamma. Solo che quando tua madre si chiama Angelina ed è un star di Hollywood nel suo guardaroba capita di trovare un abito sfoggiato la notte degli Oscar: la ragazza infatti ha "preso in prestito" proprio il vestito firmato Elie Saab usato dalla mamma nel 2014. Il look scintillante non era (e non è) passato inosservato. E se l'eredità di mamma non passa solo dall'armadio, probabilmente stiamo per vedere Zahara molto più spesso del solito.