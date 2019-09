Angela Cavagna denuncia l'ex marito e Pomeriggio 5: «Calunnia, diffamazione e danni morali»

La showgirl Angela Cavagna, 43 anni l'ex infermiera di Striscia La Notizia tra gli anni Ottanta e Novanta, ha deciso di denunciare per «calunnia, diffamazione, danni morali e personali» l'ex marito Orlando Portento, il "creatore" del Ticcheballacche, e i responsabili di Pomeriggio 5 in onda su Canale 5. Nel corso della puntata del 26 settembre del programma condotto da Barbara D'Urso, Portento - sottolinea l'entourage della showgirl - ha diffuso «numerose informazione non veritiere e diffamatorie».















«Buongiorno cari - annuncia dunque la Cavagna su Facebook - vi comunico che dopo quanto accaduto in queste ultime settimane e quanto andato in onda sull'emittente Canale 5 nel programma pomeridiano 'Pomeriggio 5' giovedì 26.9.2019 ho provveduto a dare incarico all'avvocato Umberto Pruzzo di sporgere denuncia per "Calunnia, diffamazione, danni morali e personali" nei confronti del Sig. Orlando Portento e dei responsabili del programma televisivo. Vi abbraccio e vi mando un bacio grande», conclude la Cavagna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA