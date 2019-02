Andrea Roncato, un aborto «mai perdonato» e la droga: «Volevo fare il fenomeno»

di Giampiero Valenza

parla adel suo passato. Con la voce un po' stretta dall'emozione dice di aver commesso un errore nella vita: non aver voluto un figlio e, dunque, aver consentito un aborto. E racconta della sua esperienza con la droga. «Era solo per fare il fenomeno con gli altri», commenta.Racconta di aver frequentato compagnie che si. «Mi dicevano, ne vuoi un po' e io non sapevo dire di no – prosegue - Non sono mai stato accanito. Poi, pian piano vedevo che non mi dava alcuna sensazione così un giorno mi alzai e dissi che non volevo più uscire con quella gente». Si definisce “fortunato” per non aver mai avuto la dipendenza.Lui nel tunnel della droga? Risponde così: «Non sono mai entrato del tutto, ma con un piede fuori e uno dentro. Ancora adesso, dopo 25 anni, dicono che sono stato nel tunnel della droga. Ma quale tunnel, ho messo una mattina ad uscire».Per il figlio mai nato, nella trasmissione direcita una poesia da lui stesso scritta che inizia con «ti avrei voluto piccolo per poterti abbracciare». «Non mi sono perdonato per questo - dice dell'aborto - Posso perdonarmi per tutto, ma i figli sono l'unica vera ricchezza che un uomo possa lasciare al mondo. Lasciare un figlio è la cosa più bella che un uomo possa fare».