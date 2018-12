Morto a Milano lo scrittore Andrea Pinketts, aveva 57 anni

Lo scrittore e giornalista Andrea G. Pinketts, pseudonimo di Andrea Giovanni Pinchetti, è morto oggi all'hospice dell'ospedale Niguarda di Milano. Aveva 57 anni: era nato il 12 agosto del 1961 nel capoluogo lombardo. Da quanto si è appreso, era malato da tempo per un tumore e le sue condizioni si erano aggravate da circa una settimana.



È stato autore di molti romanzi in bilico tra noir e grottesco, molti dei quali incentrati sulla figura di Lazzaro Santandrea, suo alter ego e protagonista di bizzarre avventure nella Milano contemporanea. Nel 1987 a soli 26 anni aveva recitato nel film Via Montenapoleone con la regia di Carlo Vanzina interpretando il ruolo di un giornalista collaboratore di Luca Barbareschi.



Nel 2004 aveva scritto per il teatro il musical Orco Loco, interpretato da Francesco Baccini. Pinketts è stato anche pugile, fotomodello (nel 1986 è testimonial per una campagna pubblicitaria per Armani) e poi opinionista in trasmissioni tv. Dal dicembre 2008 al luglio 2014 ha collaborato per la versione italiana di Playboy. Nel 2006 ha interpretato se stesso nel cortometraggio ZeroZero diretto dal regista Andrea W. Castellanza, in cui battaglia a colpi di penna con uno dei suoi personaggi.



Nel gennaio 2011 è stato inviato, al fianco di Daniele Bossari, Marco Berry e Melissa P., nella quarta edizione del programma Mistero in onda su Italia 1, condotto da Raz Degan.

