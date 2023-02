Andrea Delogu in lacrime a Domenica In: «Sono cresciuta nella comunità di San Patrignano. I miei genitori sono i miei eroi»

Andrea Delogu, è stata ospite oggi, 19 febbraio a “Domenica In”. La conduttrice, attrice e speaker si è raccontata senza veli nel salotto di Mara Venier. Dalla sua infanzia nella comunità di San Patrignano ai suoi successi, nulla escluso.

Andrea Delogu e l'infanzia in comunità: il racconto a Domenica In

La conduttrice è nata e cresciuta, fino all'età di 10 anni nella comunità per tossicodipendenti di San Patrignano. È lì che i suoi genitori, Walter Delogu e Titti Peverelli, si sono fatti ricoverare per ricevere cure e assistenza contro la loro dipendenza dalle droghe. «Sono rimasta a San Patrignano fino a dieci anni e ho avuto uno choc quando sono uscita di lì – ha raccontato tra le lacrime Andrea la Rossa a "Zia Mara" –. Ho dovuto imparare ad attraversare la strada, a usare il denaro…. La televisione l’ho presa come una famiglia: quando stavo in casa, quella era l’ultima connessione che mi rimaneva con la comunità. Ho imparato a parlare bene l’italiano proprio dai programmi televisivi».

Il ricordo

Andrea Delogu non ha mai tenuto nascosto nulla di se, e ricorda quei suoi anni da bambina come un'esperienza straordinaria: «Io ho avuto una fortuna incredibile. Ho avuto un’infanzia meravigliosa, perché ho avuto l’opportunità di crescere con persone che hanno sbagliato per me, vale a dire mamma e papà. Ho avuto la possibilità di non sbagliare perché loro mi avevano già raccontato cosa c’era dopo. I miei genitori sono i miei eroi».