Andrea Bocelli: «Ho avuto il Covid, ho appena donato il plasma». Contagiati anche moglie e figli

Andrea Bocelli ha avuto il coronavirus. L'artista infatti stamattina è andato al centro prelievi dell'ospedale Cisanello di Pisa per donare il plasma ai fini dello studio, coordinato dall'Aoup, sulla cura per i malati di Covid-19. L'artista è stato infatti tra i casi positivi di Coronavirus come svelato dai lui stesso stamani: la scoperta il 10 marzo scorso dopo aver fatto il tampone.

Fuori dall'ospedale Bocelli ha spiegato di non aver avuto particolari problemi: un pò di febbriciattola ma in pratica è stato un asintomatico. Contagiati, ha spiegato, anche la moglie, che a sua volta ha donato il plasma, e i due figli. In un post su Facebook Bocelli ha poi spiegato di aver «immediatamente risposto presente alla possibilità di donare il sangue, per lo studio sulla cura del Covid. Un piccolo gesto - ma irrinunciabile - con cui faccio la mia piccola parte». Nello stesso post ha anche scritto di non aver «ritenuto opportuno divulgare la notizia» che era stato contagiato insieme ad alcuni familiari per «non allarmare inutilmente i miei fan, per rispetto verso coloro che hanno contratto il virus con ben altre conseguenze, ed anche per tutelare la mia famiglia».

