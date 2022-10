Amici, Wax insulta Rudy Zerbi (pensando di avere il microfono spento): è caos in studio. Il video diventa virale

Bufera ad Amici di Maria De Filippi. Le parole di Wax contro Rudy Zerbi diventano un vero caso televisivo. «Falso, bast****o», queste le parole usate da Matteo (alias Wax) mentre si trovava seduto insieme agli altri suoi compagni, dietro i banchi della scuola. Il video di quel momento viene riproposto oggi nella puntata del daytime. La registrazione risale al momento in cui in cui Zerbi si è complimentato per la prima volta con Andre, per essere andato avanti nell'esibizione nonostante l'attacco non fosse stato dei migliori. E Rudy chiede ad Arisa di mettere in atto un provvedimento disciplinare contro il suo allievo.

Amici, Wax contro Zerbi

«Ero agitato ed era una cosa a caso fidatevi. Abbiamo ingigantito una cosa che non esiste. Mi scuso e non ho pensato quando ho detto quelle cose lì. Io sono uno che dice in faccia le cose. Se lo pensassi te lo direi anche adesso. Questa cosa si è ingigantita davvero. Non so nemmeno perché l’ho detto lo giuro. Mi scuso e prenderò ogni provvedimento per il mio comportamento. Però davvero non pensavo quelle parole». Cerca di difendersi il cantante e la stessa cosa cerca di fare la sua insegnante: «Ha un comportamento troppo spontaneo». Ma interviene Lorella Cuccarini a dare ragione a Zerby: «Credo che Rudy abbia sempre dimostrato di non essere falso. Dice le cose perché le pensa».

Arisa cerca di mettere pace

«Ero in adrenalina, parlavo tra me e me», a questo punto la verrsione di Wax viene edulcorata da delle scuse rocambolesche. Arisa cerca di spiegare al ragazzo che è giusto avere le proprie opinioni ma che un «temperamento molto irruento» come il suo si rischia di passare dalla parte del torto. «Il mio provvedimento è che lui pulisca tutta la casetta per un giorno al posto dei compagni. A te Rudy non è mai capitato di andare a sedere e pensare che un insegnante è stato ingiusto? Una volta può capitare. Devono entrare nel meccanismo. Hanno un microfono appiccicato alla faccia e si devono abituare. Sono ragazzi di circa 20 anni. Anche tu ti sei rivoltato contro altri prof, non insultando, ma perché sei un uomo adulto e preparato».

«Devi assolutamente non fare il duro, ma dimostrare di esserlo con i fatti e mantenere un filo di educazione», termina Arisa, con Wax che continua a difendere la sua persona: «Sono sempre educato. Secondo me è una cosa non esiste». Intanto sul web il video diventa virale. Se c'è chi sorride a quanto fatto e detto da Wax, c'è chi invece si indigna per la mancanza di rispetto che quelle parole hanno manifestato.