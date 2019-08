Amici Vip: Maria De Filippi nella prima puntata, Platinette in giuria e Joe Bastianich tra i concorrenti

di Ida Di Grazia

Manca ancora un mese alla messa in onda di Amici Vip, il nuovo talent show di Maria De Filippi dedicato alle celebrità italiane, ma sono tantissime le indiscrezioni più o meno confermate di questi giorni. Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker, ma nella prima puntata potrebbe arrivare la De Filippi per un simbolico passaggio di testimone. Inoltre Platinette entra a far parte della giuria e a sorpresa Joe Bastianich sarà tra i concorrenti.

Amici Vip dovrebbe andare in onda il 23 settembre per sei puntate e sono tantissime le indiscrezione che stanno circolando. ​Secondo TvBlog Pamela Camassa e Laura Torrisi potrebbero essere alcune delle concorrenti della prima edizione di Amici Vip, e a condurre la prima puntata potrebbe esserci Maria De Filippi che lascerà poi il testimone a Michelle Hunziker. Per quanto riguarda gli altri nomi è Davide Maggio a lanciare una nuova indiscrezione socondo cui Platinette farà parte della giuria e a sorpresa Joe Bastianich, che il prossimo anno sarà tra i giurati della decima edizione di Italia’s Got Talent, entra nella scuola come concorrente.

