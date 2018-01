Amici, Stefano De Martino parte per l'Isola dei Famosi: in arrivo l'ex studente Klajdi Selimi

Koala 🐨❤️️ Un post condiviso da Stefano De Martino (@stefanodemartino) in data: Dic 19, 2017 at 10:04 PST

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO –è in partenza per l’Isola dei Famosinel ruolo di inviato, vinto dopo un ballottaggio con Raz Degan, Daniele Bossari e il “ripetente” Alvin.Stefano per l’Honduras lascia la scuola di “” e sembra che come sostituto possa arrivare l’ex studente della scuola di Maria De Filippi, Klajdi Selimi: “Come si sa Stefano De Martino ha lasciato Amici per partire come inviato verso L’Isola dei Famosi – fa sapere Ivan Rota per Dagospia - e secondo indiscrezioni al suo posto potrebbe arrivare un personaggione che in pochi ricorderanno: Klajdi Selimi.Il ballerino albanese inseparabile dalla sua bandana che divise il pubblico nella quarta edizione di Amici è stato visto aggirarsi negli studi Mediaset a Roma. O magari è passato di lì per caso?”