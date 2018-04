Amici, scontro tra Simona Ventura e Heather Parisi su Biondo: «Come fai a dire che non ha carisma?»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuove scintille tra i giudici di Amici: questa voltaha avuto un piccolo battibecco con. Durante la trasmissione condotta da Maria De Filippi, infatti, Biondo per i bianchi ha sfidato Bryan della squadra blu, ma l'interpretazione dello stesso brano del giovane cantante, Sei la mia Beverly, non è piaciuta a Heather Parisi.«Non mi convince, dobbiamo giudicare il talento e non lo trovo per niente carismatico», ha spiegato Heather Parisi. Simona Ventura, che ha sempre elogiato Biondo, ha replicato: «In italiano, carisma vuol dire capacità di attirare l'attenzione. Come fai a dire che non ha carisma, se per strada mi fermano e mi chiedono tutti di lui?». A questo punto, la Parisi ha aggiunto, un po' stizzita: «C'è libertà di parola e rispetto la tua opinione. Qualcuno però ha detto che non sono una ballerina e che non so nulla di ballo. Quindi Biondo è un cantante carismatico e io non so nulla di ballo?».