Amici 22 il serale, Ramon Agnelli eliminato. Il web contro (lo sfidante) Cricca: «È raccomandato. Non ce ne liberiamo più»

Un abbraccio forte di tutti i suoi compagni. Di Isobel in particolare. L’ultimo perché Ramon Agnelli ha dovuto abbandonare la scuola di Amici dopo esserci entrato a settembre, dopo aver perso il ballottaggio finale contro Giovanni Cricca. Una sfida nella sfida: il cantante canta sulle note di "Cercavo amore" di Emma Marrone, il ballerino danza sulle note de "Le tasche piene di sassi" di Jovanotti. Il verdetto finale arrivato quando tutti gli allievi sono rientrati nella loro casetta consegna un’altra sconfitta alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Federica Andreani si racconta dopo Amici 22: «Praticavo pugilato, poi ho fatto la parrucchiera. Piccolo G? Sono innamorata»

Amici 22, Ramon eliminato: il web contro Cricca

Un’eliminazione che non è piaciuta al popolo del web che è insorta contro la sua eliminazione e accusano Cricca di essere raccomandato e meno talentuoso del ballerino.

Ma prima di andare via Ramon ha ricevuto un video con un annuncio speciale, un premio di consolazione: il ballerino ha vinto una borsa di studio di sei mesi alla Complexions di Desmond Richardson in America.

E Ramon non è riuscito a trattenere qualche lacrima di commozione: «Grazie, grazie di tutto. Siete stati una famiglia per me. Vi voglio bene, non vi spaventate perché il gioco va avanti. Dovete essere felici di essere qui, fuori continuiamo a fare ciò che amiamo».

Amici lo speciale, Cricca in lacrime per Isobel: la dolce dedica (di fronte a tutti). Cosa è successo

Ramon Agnelli chi è

Ma chi è Ramon Agnelli? È nato a Milano, ha 21 anni, è cresciuto a pane e danza classica all’Accademia Ucraina di Balletto. È cresciuto senza la mamma scomparsa nel 2013 per un brutto male. È cresciuto tanto. Ha ballato alla Scala di Milano ma anche all’estero all’Atlanta Ballet, al Kennedy Center, al Metropolitan di New York e a Losanna. Nel 2019 Ramon ha partecipato al prestigioso Prix de Lausanne arrivando in semifinale, unico ballerino italiano a essere selezionato. Ha preso parte anche allo Youth American Grand Prix ed è stato solista dell’Atlanta Ballet e Tulsa Ballet.

Da settembre Ramon è entrato nel cast del programma ‘Amici’ di Maria De Filippi, entrando nella squadra di Alessandra Celentano (e Rudy Zerbi) che lo ha subito scelto come allievo anche per il Serale. Ma il talento a volte non basta quando c’è un carattere forte, diretto, andando spesso anche contro la sua professoressa.

Single o fidanzato? Di sicuro qualche anno fa, su un altro profilo Instagram Ramon ha fatto coming out. Ma se abbia o no un compagno non lo ha mai realmente dichiarato…