Nuovo direttore artistico, i ragazzi divisi in tre squadre e la ex giurata Sabrina Ferilli super ospite della prima serata. Pronti, via: sabato 20 marzo con un carico di novità riparte su Canale 5 il Serale di “Amici”, il talent più longevo della tv italiana pensato e condotto da Maria De Filippi. Tra le novità potrebbe esserci anche Stefano De Martino che “torna a casa”: dopo la sua esperienza da conduttore tv sembra sia pronto a sedersi sulla sedia di giudice del programma dove ha conosciuto la sua ex moglie Belen Rodriguez. Ma meglio trattenere il fiato perché manca ancora la firma.

Le tre squadre

In questa edizione il Serale si protrarrà per nove puntate (la finale è prevista per sabato 9 maggio), la novità principale riguarda la composizione delle squadre, che non saranno più due, bensì tre: la produzione ha deciso di formare tre coppie di professori (un insegnante di canto e uno di ballo), dove ogni membro porta con sé i propri ragazzi. A formare le squadre sono stati i professori stessi, che hanno dovuto trovare una comunanza di intenti con l’altra metà della coppia, continuando anche continuare a seguire i propri ragazzi ammessi al Serale, diciassette in tutto.

Ecco allora le formazioni in campo, che non saranno più Bianca e Blu, ma tutte d’oro con i nomi dei prof sul retro della maglia. La squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano schiera per il ballo Tommaso Stanzani e Serena Marchese e per il canto Sangiovanni, Enula, Deddy, Leonardo Lamacchia ed Esa Abrate. La squadra di Arisa e Lorella Cuccarini avrà per il ballo Rosa Di Grazia, Martina Miliddi e Alessandro Cavallo e per il canto Ibla, Raffaele Renda, Tancredi Cantù Rajnoldi e Gaia Di Fusco. Infine la terza squadra, di Anna Pettinelli e Veronica Peparini schiera per il ballo Samuele Barbetta e Giulia Stabile e per il canto Aka7even.

Le sfide verranno giudicate come sempre da tre giurati esterni, di cui non è ancora stata svelata l’identità, oltre a quello di Stefano De Martino si fanno i nomi di Michele Bravi, Loredana Bertè e Miguel Bosè. Già nel corso della prima puntata avverranno due o tre eliminazioni. E infine il nuovo direttore artistico: dopo anni sotto la direzione di Giuliano Peparini arriva Stéphane Jarny, coreografo di fama internazionale che ha curato spettacoli nei teatri e nelle televisioni di tutto il mondo e collaborato con grandi artisti tra cui Kylie Minogue, Bob Sinclar e Vanessa Paradis.

