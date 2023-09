Joseph Carta (in arte Holden) nel cast di “Amici”: è il figlio del produttore Paolo Carta (marito di Laura Pausini). La sua storia

Tra i concorrenti di questa 23esima edizione di Amici, ci sarebbe anche Holden, nome d'arte di Joseph Carta, il figlio di Paolo Carta (marito di Laura Pausini).

Joseph Carta ha 23 anni, è nato nel 2000 a Roma: è figlio.

Al talent però Joseph si è presentato non con il suo nome di battesimo, ma con quello d'arte ovvero Holden che prenderebbe ispirazione proprio dal romanzo di J. D. Salinger, Il giovane Holden. Sul suo profilo Instagram Paolo Carta ha poche foto, ma molte sono dedicate proprio ai figli e per questo possiamo vedere il volto anche degli altri due fratelli di Joseph. Immancabili poi i “mi piace” di Laura Pausini ai post di Holden in cui promuove la sua musica e chissà se ogni tanto ha chiesto qualche consiglio alla cantautrice che ormai da oltre 20 anni è la compagna di suo padre.

LE CANZONI

Una sua canzone ha raggiunto quasi i 50milioni di stream, "Na na na", e due hanno superato i 10milioni, "Cadiamo insieme", quasi 18milioni, "Non fa per me", oltre 16milioni di ascolti. Sono numeri importanti per un artista che ancora non è noto a livello nazionale e Amici sarà sicuramente la sua occasione per farsi conoscere dal grande pubblico. Su Instagram il giovane rapper ha già oltre 45mila follower e i suoi ultimi post, che risalgono a gennaio, pubblicizzano l'uscita del suo ultimo lavoro "Lampi".