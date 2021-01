Amici, Lorella Cuccarini difende Elena D'Amario contro Alessandra Celentano: «Bullismo». Caos in studio

Caos in studio ad Amici 2020. All'indomani del litigio tra Alessandra Celentano ed Elena D'Armario, Lorella Cuccarini interviene per difendere l'assistente e l'allieva. La conduttrice è tornata dopo essere stata via a causa del Covid. Elena D'Armario era stata cacciata dalla sala prove dalla Celentano ed erano volati insulti. Oggi il chiarimento davanti a Maria De Filippi. Cuccarini parla di bullismo e Celentano minaccia di andarsene.

Amici, tra Alessandra Celentano e Elena D'Amario lite in diretta: «Vuoi che ti sbatta fuori?». La decisione di Lorella Cuccarini

Le accuse

«Questo è bullismo, non posso accettare queste vessazioni. Lo conosco bene il vero lavoro, ma non si può fare piangere le ragazze tutte le sere», è la posizione di Lorella Cuccarini. «Mi hai mandato la tua assistente a controllare non so cosa, la quale corregge alle mie spalle, si intromette senza nessuna richiesta e con tono indisponente. Elena per me è stata arrogante e insistente. Tu potevi chiamare o chiedere un filmato. Il discorso di cacciarla è stato perché si è comportata così. Se fosse stata zitta non l'avrei cacciata. Ti prego, visto che lavora per te, di metterla in riga. Ho guardato il filmato, correggeva alle mie spalle. Non si fa. Non lo accetto. Non me la mandare più».

Le tensioni

Maria De Filippi chiama in studio la ballerina Elena per darle la possibilità di spiegare: «La correzione della maestra c'è stata perché in una frazione di secondo ho incrociato lo sguardo di Rosa e le ho fatto capire di indurire gli addominali... Sono intervenuta nel momento in cui c'era una persona che trattava male un'altra persona». «Maria se tu permetti questa cosa io me ne vado», la replica della Celentano che esce dallo studio in concomitanza della pubblicità.

L'antefatto

Durante il daytime di “Amici” di ieri è andato in onda un duro faccia a faccia tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario, che era andata in sala prove per seguire la coreografia della ballerina Rosa in vista della diretta di oggi e per conto di Lorella Cuccarini.

Ultimo aggiornamento: 18:24

