Amici, lite fra Alessandra Celentano ed Elena D'Amario: «Vuoi che ti sbatta fuori?!». La decisione di Lorella Cuccarini

E’ duro scontro ad “Amici” fra la maestra di ballo Alessandra Celentano e la ballerina professionista Elena D'Amario per le prove dell'esibizione di Rosa nella diretta di sabato sera.

Durante il daytime di “Amici” c’è stato un duro faccia a faccia tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario in sala prove a causa della ballerina Rosa. Lorella Cuccarini ha invitato la D’Amario ad assistere alle prove per la diretta di sabato della studentessa e i rimproveri severi che le ha mosso la Celentano non le sono piaciuti affatto: “Rosa - ha spiegato Elena - quando ti sente urlare, si blocca e non riesce a mettere in atto le correzioni. Poi non ha mai studiato queste cose”.

La risposta della Celentano non si è fatta attendere: “Vuoi che ti dica di uscire dalla sala?! Vuoi che ti sbatta fuori?! Non voglio perdere tempo. Fai l’avvocato difensore. Per me puoi anche andare perché hai già visto quello che dovevi vedere”. I toni si sono ormai alzati, e la D’Amario cerca di riportare un po’ di calma: “Mi stai cacciando? Se posso guardo quest’ultima prova con la musica. Volevo solo dire che per lei era un lavoro nuovo”.

Saputo l’accaduto, Lorella Cuccarini ha voluto mandare un messaggio alla produzione facendo sapere che Rosa non è pronta per la puntata: “Da quello che ho capito - ha spiegato Lorella - la coreografia neoclassica di Alessandro e Rosa non è pronta, non possiamo prenderla in considerazione per sabato. E’ inutile accanirsi a fargliela provare ulteriormente".

Ultimo aggiornamento: 19:46

