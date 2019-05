Amici 18, Gerry Scotti: «Alberto ti ricordi, hai iniziato con me a Io Canto?», ma il tenore era con la Clerici

di Ida Di Grazia

Piccola gaffe perad Amici.è uno dei semifinalisti di. Il giovane tenore ha mosso i suoi primi passi in tv quando era molto piccolo. A ricordare il suo passato ci ha pensato Gerry Scotti, ma commette una piccola gaffe: «Alberto ti ricordi, hai iniziato con me a Io Canto?», ma il tenore deve smentirlo, perché era nel programma con latentenna, non vorrebbe quasi rispondere, finge quasi di non capire la domanda, ma quando gli viene rifata visibilmente imbarazzato risponde: «In realtà no, certo ti conosco perchè ti ho visto in televisione, ma io ero nell'altro programma», «Ah eri in quello con Antonella Clerici, vabbè è uguale!» scherza Gerry.Alberto Urso, infatti nel 2010 ha partecipato a "Ti lascio una canzone" all'età di 13 anni. Il tenore va in semifinale insieme a Giordana, Tish, Vincenzo e Rafael. Eliminati Mameli e Umberto, quest'ultimo però vince una borsa di studio.