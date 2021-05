Amici, la finale in diretta. Sangiovanni si esibisce sulle note della sua "Lady"

Aka7even, Sangiovanni e Deddy per la categoria cantanti da una parte. Giulia e Alessandro, ballerini, dall'altra. Sono i cinque giovani talenti che hanno conquistato la finale nel serale di Amici di Maria De Filippi, che stasera - in diretta dagli studi Titanus Elios in Roma, su Canale 5 - proclamerà il vincitore assoluto di questa edizione. Al vincitore andrà un premio del valore di 150mila euro in gettoni d'oro.

Amici 20, la finale in diretta

Ore 22.12 - Di nuovo il turno di Sangiovanni con "Tutta la notte".

Ore 22.09 - Aka7even si prende il palco e canta ancora.

Ore 22.08 - Il coach Rudy Zerbi interviene e scherza con Arisa.

Ore 22.05 - Il palco è di nuovo di Sangio con la sua versione di Tanti Auguri.

Ore 22.04 - Tocca di nuovo a Deddy, la manche procede spedita.

Ore 22.01 - Il terzo a cantare è Sangiovanni con la sua hit Lady.

Tutto lo stile di Sangiovanni con la sua "Lady"! Per votare per lui mandate un sms al 477.000.1 indicando il suo nome o il codice 03, tramite APP Mediaset Play Infinity, tramite WittyTV sito o smart TV abilitate #Amici20 pic.twitter.com/Yv6DMgnlTb — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 15, 2021

Ore 21.59 - Tocca ora a Deddy con la sua 0 Passi.

Ore 21.56 - Aka7even è il primo a esibirsi con la sua Loca.

Ore 21.55 - Comincia la gara, Maria De Filippi apre il televoto. La prima sfida è fra i cantanti: Sangiovanni, Aka7even e Deddy.

Ore 21.49 - Gaia Gozzi, la vincitrice della scorsa edizione, porta la coppa in studio. «Stasera torno a casa e quando si torna a casa le emozioni sono sempre forti», ha detto emozionatissima la cantante. Gaia lancia poi un appello a favore dei lavoratori del mondo dello spettacolo.

La Finale di #Amici20 è iniziata! Chi sarà il prossimo a sollevare la coppa? pic.twitter.com/7Ws0W7cBnM — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 15, 2021

Ore 21.43 - La De Filippi lancia una clip riepilogativa sulla ventesima edizione di Amici. Il testo è stato scritto da Sangiovanni.

Ore 21.40 - I cinque finalisti entrano in studio, accolti dall'ovazione del pubblico.

Ore 21.36 - Maria De Filippi apre la finale di Amici 20.