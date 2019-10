Amici Celebrities, finale. Loredana Bertè umilia Varrese:«Ho immaginato Prince che ti strangolava. Sei stato troppo comico»

di Ida Di Grazia

Nel torpore generale di una finale quasi da dimenticare, ci pensa Loredana Bertè a risvegliare tutti. La cantante che durante la diretta ha ricoperto il ruolo di giudice speciale ha lasciato come sempre il segno.Problemi tecnici, Michelle Hunziker in balia della pubblicità e dei problemi con la scaletta, orario davvero improponibile. Mentre scriviamo sono le 00.50 e ancora ci sono esibizioni in corso, la finale diè davvero difficile da seguire con attenzione. In finale. La cantante durante l'esibizione di Massimiliano Varrese che ha cantato Kiss imitando Prince ha riso tutto il tempo e quando è stato il momento di dare il suo giudizio lo ha letteralmente umiliato: «uscire alla tomba in formato zombie che voleva strangolarlo. Questa non si può cantare. Così non si può cantare.».