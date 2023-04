Attimi di tensione nella terza prova della prima manche. Durante la settima puntata del serale di Amici 22, Cristiano Malgioglio ha criticato duramente l'esibizione di Cricca, che ha cantato "Grande Grande Grande".

Amici 22, Malgioglio attacca Cricca: «Hai distrutto la canzone», la reazione del cantante fa infuriare i social

L'attacco

La terza prova è sempre quella decisiva, perchè è l'ago della bilancia che decreta la vittoria o lasconfitta di una squadra. Nel serale di Amici 22 di sabato 29 aprile, la terza prova è toccata ad Aaron (Zerbi - Celentano) e Cricca (Cuccarini - Lo).

Aaron canta "Suspicious Minds", Cricca incece "Grande Grande Grande". L'esibizione di quest'ultimo non entusiasma Cristiano Malgioglio che commenta: «Cricca ha una bella voce però stasera ha distrutto una grande canzone».

Il cantante del team Cucca-Lo non si scompone più di tanto e ribatte: «Tu sei affezionato alla versione originale, ci sta, ma a me la mia è piaciuta». Una reazione che come sempre ha scatenato le ire dei social a causa della poca umiltà dell'allievo.