Amici 22 (verso) la finale, cambia tutto: la modifica al regolamento sul vincitore. Cosa accadrà domenica

Arrivano delle interessanti novità in vista della puntata finale di Amici 22, nella quale Mattia, Wax, Isobel e Angelina si sfideranno per ottenere la palma di campione di questa stagione della scuola di Maria De Filippi. Sui canali web ufficiali dedicati al programma è infatti stato pubblicato il regolamento che verrà attuato nel corso della puntata finale, che andrà in onda domenica 14 maggio 2023 su Canale 5.

Amici 22 verso la finale, cambia il regolamento

Ma cosa cambia nello specifico in questa edizione? C’è qualcosa di diverso rispetto all’edizione 2022, nella quale i concorrenti venivano valutati sia da una giuria tecnica che dal pubblico a casa? A quanto pare sì e, quest’anno, il ruolo dei telespettatori sarà ancora più influente sul risultato finale.

Andiamo a vedere perché.

