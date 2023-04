Amici 22, Arisa contro le scelte di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Ecco a risposta del ballerino

Inizio di fuoco per la quarta puntata del serale di Amici 22 in onda sabato 8 aprile. Durante la prima manche, Arisa ha contestato la scelta di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo di schierare contro Federica il duetto Cricca - Angelina. La cantante lucana è furiosa. Ma andiamo con ordine.

Amici, Arisa furiosa

Ad iniziare la prima manche della quarta puntata del serale di Amici 22, dopo la consueta estrazione, sono Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. I CuccaLo scelgono di sfidare la squadra di Arisa e Raimondo Todaro. Sono tre sfide a manche, le prime due manche finiscono in parità, la terza è quella decisiva e di conseguenza si sceglie di mandare in campo i pezzi forti. La Cuccarini schiera Cricca in duetto con Angelina, una scelta che manda su tutte le furie Arisa: «Secondo me tu non hai fiducia in Cricca, lo fai sempre cantare con Angelina». «Loro due hanno due vocalità che si sposano insieme - risponde serafica la Cuccarini - se tu non pensi lo stesso dei tuoi non è colpa nostra. Siamo al sabato sera e ci piace fare spettacolo e loro sono uno spettacolo insieme».

A dare man forte alla collega anche Todaro che avrebbe preferito veder esibire due ballerini, ma le regole sono chiare, ogni team può schierare quanti e quali duetti vuole. Emanuel Lo chiude il discorso e gela tutti: «Queste sono solo chiacchiere, il pallino ce l'abbiamo noi e facciamo come ci pare». Federica canta Sono solo parole. Cricca e Angelina, invece, cantano My heart will go on. Vincono la sfida questi ultimi.