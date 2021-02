Amici 20, Rudy Zerbi da casa attacca Anna Pettinelli: «Hai una voce insostenibile». Lei risponde così

Puntata singolare ad Amici 20 con Rudy Zerbi che si collega da casa e non può essere presente in studio. Ascolta i suoi allievi e commenta le esibizioni anche a distanza. Immancabili i siparietti con Arisa e Anna Pettinelli, sue colleghe in questa edizione. Con la speaker radiofonica ci sono scintille. Pettinelli contesta la performance di uno dei ragazzi sottolineando la mancanza di tecnica e le stonature. A quel punto Zerbi ci va giù pesante con una battuta.

«Hai una voce insostenibile», dice da casa Zerbi. Parole che suonano offensive e che spingono Pettinelli a rispondere. «Io ci lavoro con la mia voce», ricorda la donna che poi interviene in una discussione tra Rudy e Arisa. La cantante lucana aveva trovato qualcosa da ridire sui pareri espressi da Zerbi. «Lasciamolo a casa», è il commento di Anna Pettinelli.

Punti di vista diversi per ogni coach, come restano differenti gli approcci all'insegnamento. Gli insegnanti di canto, ma anche quelli di ballo sono spesso in disaccordo sugli allievi da mandare avanti e sui rispettivi talenti. Frecciatine anche tra Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano nella puntata di oggi.

