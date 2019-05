Raffaella Carrà super ospite della De Filippi: in giuria anche Mara Venier ed Emma

Uno scambio di cortesie tra prime donne della tv. Raffaella Carrà domani sarà ospite di Maria De Filippi ad Amici. La Raffa nazionale ha deciso di ricambiare così la partecipazione della De Filippi che è stata a sua volta ospite nel suo nuovo programma di Rai3 "A raccontare comincia tu". Proprio da domani la gara tra i concorrenti si farà più agguerrita, perché non ci saranno più i due direttori artistici e le rispettive squadre (blu e bianca) ma si gareggerà 'tutti contro tuttì.



In studio l'onore e l'onere di giudicare i talenti in gara questa settimana spetterà a una giuria molto speciale formata dalla popolarissima conduttrice tv 'signora della domenicà di Rai1 Mara Venier, dal conduttore di 'Caduta liberà Gerry Scotti e l'ex vincitrice di 'Amicì, ora grande protagonista della scena musicale, Emma Marrone.



A dare il via alla puntata sarà l'attesa sfida, rimasta in sospeso sabato scorso, tra il cantante Mameli e il ballerino Umberto. Solo uno di loro rimarrà nella corsa alla vittoria finale che vede schierati ancora in gara Giordana, Tish, Alberto, Rafael e Vincenzo. Alla fine della puntata si sapranno i nomi dei semifinalisti di questa edizione.

